В Вологодской области найдет невзорвавшийся артиллерийский снаряд

Грибник обнаружил артиллерийский снаряд в Вологодской области. Инцидент случился возле станции Кущуба в Вологодском районе.

Местный житель вышел за грибами, однако нашел проржавевший снаряд. Он проявил внимание и сознательность: он не прошел мимо и не стал самостоятельно трогать опасный предмет, а позвонил сотрудникам правоохранительных органов. На место выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Вымпел» Росгвардии по Вологодской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, это ржавый 100-мм артиллерийский снаряд, не имеющий маркировки. Его отстреляли , но он по какой-то причине не взорвался: внутри его имелись взрывчатые вещества. Так как трогать его было небезопасно, специалисты Росгвардии уничтожили его на месте.

Как советуют специалисты, при обнаружении предметов, похожих на мину, гранату, снаряд, необходимо отойти на безопасное расстояние, не трогать предмет, не подпускать к нему посторонних лиц и оперативно сообщить о находке в правоохранительные органы.