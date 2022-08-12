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Общество12 августа 2022 16:19

На Вологодчине темпы вакцинации от коронавируса за неделю выросли почти в полтора раза

Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках и мобильных пунтктах
Иван Чухнин

На Вологодчине растут темы вакцинации от коронавируса. За последнюю неделю рост составил 45 процентов.

«Внесенными Министерством изменениями в инструкцию к вакцине «Гам-Ковид-Вак» сегодня для ревакцинации и вакцинации переболевших медицинские работники на пунктах вакцинации используют однократную иммунизацию первым или вторым компонентом двойной вакцины, как это ранее проводилось препаратом «Спутник Лайт»,– сообщил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Вакцинация вновь организована во всех поликлиниках Вологды, Череповца и в каждой ЦРБ. И, как сообщал сайт КП-Вологда, в августе по пятницам работают мобильные пункты в Вологде у ТРЦ «Мармелад» и в Череповце на площади Молодежи. Время их работы - с 15 до 18 часов.

Прививку от коронавируса советуют делать тем, кто находится в группе риска, а также не вакцинировавшимся ранее или переболевшим коронавирусом более шести месяцев назад, а также тем, у кого с последней прививки прошло полгода.