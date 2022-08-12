В Череповце 13-летний школьник на велосипеде попал под автомобиль

Во всех тонкостях произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

В Череповце подросток на велосипеде попал под иномарку. Велосипедист и водитель не смогли разъехаться. ЧП случилось 12 августа в 14:40 возле дома № 162 по проспекту Победы. За рулем «Шевроле Лачетти» был 28-летний молодой водитель, он сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Подросток ехал по тротуару, затем стал пересекать выезд из двора в продолжении тротуара. В результате столкновения у велосипедиста телесные повреждения. Скорая помощь отвезла его в Вологодскую областную детскую больницу № 2 на осмотр травматолога. О ДТП сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу.