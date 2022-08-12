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Общество12 августа 2022 14:00

В Вологде сгорела конюшня

ЧП произошло на улице Ефимьевской
Иван Чухнин

В Вологде произошёл пожар в конюшне.ЧП случилось на улице Ефимьевской,8 - это примерно в километре за торговым центром РИО.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании поступило 12 августа около 15:00. Горело помещение, в котором содержались животные. Рядом находился жилой дом и стояла задача не допустить распространения на него огня. В результате пожар был локализован.

Как стало известно, в конюшне содержались две лошади.

Они не пострадали - так как в момент пожара они находились на улице. Причины ЧП устанавливаются.