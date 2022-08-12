Предпринимательница торговала в вологодском баре контрафактным алкоголем

В вологодском баре торговали контрафактом. Полицейские изъяли более 100 литров алкогольной продукции. Факт незаконной торговли полицейские выявили в ходе профилактического рейда. Сотрудники полиции так и не смогли получить необходимые документы на алкоголь в питейном заведении, которое находится в заречной части Вологды. К слову, женщина уже знакома полиции - ее неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные факты.

В отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом».

За довольно прибыльный бизнес предусмотрен лишь административный штраф на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.