На Вологодчине почтили память земляков, погибших на подлодке "Курск"

На Вологодчине почтили память подводников с подлодки «Курск». В Череповце церемония прошла на воинском мемориале у могилы матроса Руслана Тряничева. На церемонии присутствовала мама моряка - Валентина Николаевна. Она так разволновалась, что даже не смогла выступить.

"Прошло 22 года, но материнское сердце до сих пор болит. Мы ее поддержали. Церемония проходит ежегодно, нужно хранить память о погибших", — рассказала замдиректора Молодежного центра Евгения Соловьёва.

Памятные мероприятия рошли в Харовском, Вожегодском, Бабаевском районах. Атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж - 118 человек. Среди них - четверо вологжан: трюмный машинист, матрос Руслан Тряничев, капитан третьего ранга Андрей Милютин из Бабаева (28 лет) и два матроса-срочника: турбинист Илья Налетов из Харовского района (19 лет) и механик Дмитрий Котков из Вожегодского района (19 лет).