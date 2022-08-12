В Вологде начали выпуск вегетарианских сыров

В Вологде будут производить вегетарианские сыры. Как выяснилось, в них ферменты животного происхождения и закваски будут заменены на растительные. Сыры изготавливаются из цельного молока и производители заверяют, что качество у них очень достойное, продукт останется вкусным.

Пробная партия вегетарианского сыра «Чеддер», «Российский» и «Гауда» уже выпущена, в сентябре она будет готова к употреблению. Сейчас на предприятии производится более 30 наименований сыров. Для сыра используется только цельное вологодское молоко, которое поставляют хозяйства «Аврора», «Присухонское», а также собственное хозяйство одного из членов кооператива. Закваски используются европейские.

Производство расширяется: после получения нового оборудования выпускать будут 15-20 тонн сыра в месяц. По словам руководства, в период санкций ограничен импорт зарубежных сыров, что открывает новые перспективы на внутреннем рынке у российских фермерских хозяйств и заводов.

Предприятие вставало на ноги не без государственной поддержки. Так, Департамент сельского хозяйства Вологодской области выделил субсидии на производство цукатов и покупку сыроизготовителя и пресса. Также удалось получить помощь по программе модернизации оборудования в АНО «Мой бизнес» в Вологде, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.