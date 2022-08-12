В Вологодской области женщину госпитализировали с 80 процентами ожогов тела

Дом горел как факел.

Вологжанку госпитализировали с ожогами 70-90% тела. Крупный пожар произошел 11 августа в Тотемском районе. Как сообщает областное Управление МЧС, в начале восьмого часа вечера поступил сигнал пожарным: в деревне Задняя на улице Лесной горит двухквартирный деревянный дом.

На пожар выехали три автоцистерны. Возгорание произошло в квартире, принадлежащей женщине 1973 года рождения. Дом сильно пострадал от огня: общая площадь пожара 128 квадратных метров. Сгорели крыша, потолочные перекрытия, крыльцо, внутренняя отделка.

Хозяйку жилья госпитализировали в ЦРБ, у нее ожоги первой-второй степени, обожжено 70-90% тела. Остальные жильцы самостоятельно выскочили на на улицу до прибытия пожарно-спасательных расчетов.

Причина ЧП устанавливается.