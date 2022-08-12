Череповчане блестяще выступили на Чемпионате мира по городкам

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Лучшие городошники живут в Череповце. Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту. Соревнования проходили в Ленинградской области. Вологодскую область в составе национальной сборной представляли череповчане — Владимир Тихомиров и Алексей Ерёмичев. В итоге спортсмены вернулись домой с наградами: Алексей Ерёмичев и Владимир Тихомиров, в составе первой сборной России, завоевали золотые медали в дисциплине «городки финские-кюккя, командные соревнования».

Владимир Тихомиров стал бронзовым призёром в командных соревнованиях по городкам европейским в составе второй сборной России, а также чемпионом мира в дисциплине «городки европейские».

Всего сборная России на чемпионате мира завоевала 27 медалей, 11 из которых - золотые.