Вологодский журналист Алексей Сизов обжаловал решение суда

В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный по делу Алексея Сизова.

Журналиста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (два эпизода) (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших), п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Вскоре суд назначит дату рассмотрения жалобы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, суд рассматривал это уголовное дело почти два года – с сентября 2020-го. За это время было проведено более 30 заседаний.

«Исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, суд пришел к выводу о виновности Алексея Сизова», — говорится в сообщении.

Суд приговорил журналиста к девяти годам колонии строгого режима. Он был взят под арест в зале суда.

Вологодский омбудсмен по правам человека Олег Димони обратил внимания на обстоятельства возникновения уголовного дела:

— После развода бывшая жена Сизова вдруг обвинила его в сексуальных действиях в отношении их совместного ребенка и ее ребенка от предыдущих отношений. До данного уголовного дела была целая серия внутрисемейных конфликтов, судебных тяжб, бывшая супруга с боем прорывалась…. По опыту девяти лет своей работы на посту уполномоченного скажу, что ко мне приходили десятки уже отсидевших мужчин, побывавших в подобной ситуации после подобных обвинений. Защититься мужчинам в таких ситуациях практически невозможно, - цитирует newsvo комментарий омбудсмена ТАСС.

Как считают ряд вологодских журналистов, занимавшихся собственным расследованием, в этой истории очень много натяжек и нестыковок. Однако большая часть документов не подлежат разглашению из-за характера уголовного дела.