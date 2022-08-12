В Вологде изменится движение на перекрестке Ленинградская-Окружное с 31 августа

В Вологде решились откорректировать схему движения на перекрестке Ленинградская - Окружное шоссе. Представители ГИБДД предложили отменить поворот налево из крайней левой полосы в сторону магазина «Аксон» при движении по Окружному шоссе со стороны улицы Возрождения. С 31 августа движение по этой полосе будет возможно только прямо. На перекрестке уберут допсекцию светофора, а также установят необходимые знаки.

Решение принято в рамках проектного комитета „Вологда — снижение аварийности на улично-дорожной сети“.

Замначальника департамента городского хозяйства Алексей Гостинцев пояснил: "Зачастую водители, которые движутся на указанном участке в крайней левой полосе, игнорируют поворот налево, который предусмотрен соответствующим знаком направления движения по полосам и предписывает водителю повернуть налево. Водители нарушают ПДД и проезжают прямо, тем самым создают помеху для других участников дорожного движения и провоцируют аварийные ситуации".