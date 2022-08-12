Череповчане помогли выследить совратителя детей

Череповчанам, которые помогли разыскать совратителя девочки, объявили благодарность. Руководитель областного управления СК Геннадий Яшин лично поблагодарил Павла и Викторию за проявленные находчивость при обращении к ним девочки и гражданскую позицию в отклике на призыв правоохранителей, а также вручил фирменные сувениры.

Следственное управление Следственного комитета по Вологодской области пояснило, что речь идет об июне 2022 года. Этим летом в городе металлургов мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы, прогуливающейся со своей собачкой по набережной Шексны, прямо рядом с усадьбой Гальских. Девочка рассказала двум очевидцам о случившемся, а Павел и Виктория не растерялись - сделали фотографии подозреваемого на телефон, заодно спугнув развратника. А потом сообщили все подробности произошедшего полиции.

С помощью снимка правоохранители сумели установить личность извращенца. 32-летнего мужчину заключили под стражу. На данный момент идут судебные экспертизы, расследование продолжается.