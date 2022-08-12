Житель Великоустюгского района признался в убийстве пропавшей женщины

В Великоустюгском районе удалось задержать 39-летнего подозреваемого в убийстве 48-летней пропавшей жительницы Великого Устюга. Женщина пропала 1 августа в третьем часу ночи на автомобиле Лада Приора в сторону птицефабрики - в полицию обратились обеспокоенные знакомые, ведь дома у нее остались двое несовершеннолетних детей. О следственных действиях сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Поиски пропавшей сначала не увенчались успехом, поэтому за дело взялись опытные следователи-криминалисты областного аппарата, а также было возбуждено уголовное дело. Правоохранители сумели вычислить подозреваемого мужчину, который сознался в ходе допроса в убийстве женщины. Он сообщил местонахождение тела - за деревней Уржумово Великоустюгского района. Там и был найдет труп.

На данный момент подано ходатайство об аресте подозреваемого. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям. Дочерей женщины временно разместили в центре помощи детям.