На Октябрьском мосте в Череповце начнут ограничивать движение

Из-за ремонта Октябрьского моста водителям стоит продумать о новом маршруте.

Как сообщает департамент ЖКХ мэрии, ремонт будет производиться картами. Он начнется с 22 часов 12 августа. В связи с этим вводятся гибкие ограничения движения.

Размер перекрываемых участков будет зависеть от времени суток и интенсивности потока.

В часы пик движение на мосту не будут ограничивать. Планируется не делать этого по воскресеньям после 14 часов, когда люди едут с дач и днем по будням.

Окончание работ намечено на конец августа. Водителям следует помнить, что появилась альтернатива Октябрьскому мосту - Архангельский мост.