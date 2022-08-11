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Общество11 августа 2022 16:47

На Октябрьском мосте в Череповце начнут ограничивать движение

Там с 12 августа начнется ремонт
Иван Чухнин

Из-за ремонта Октябрьского моста водителям стоит продумать о новом маршруте.

Как сообщает департамент ЖКХ мэрии, ремонт будет производиться картами. Он начнется с 22 часов 12 августа. В связи с этим вводятся гибкие ограничения движения.

Размер перекрываемых участков будет зависеть от времени суток и интенсивности потока.

В часы пик движение на мосту не будут ограничивать. Планируется не делать этого по воскресеньям после 14 часов, когда люди едут с дач и днем по будням.

Окончание работ намечено на конец августа. Водителям следует помнить, что появилась альтернатива Октябрьскому мосту - Архангельский мост.