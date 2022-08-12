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Общество11 августа 2022 21:22

Скончалась легенда вологодской журналистики Татьяна Гаранина

Иван Чухнин
Татьяне Гараниной было 65 лет.

Татьяне Гараниной было 65 лет.

11 августа на 66-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась журналист, член Союза журналистов России Татьяна Гаранина.

Работала редактором многотиражной заводской газеты "Вологодский текстильщик", а в начале 2000 возглавила работу одной из независимых и тиражных газет того времени - "Русский Север".

В последнее время Татьяна Валентиновна работала в редакции Вологодской областной газеты "Красный Север", позже - в компании ВГТРК "Вологда".

Прощание с Гараниной Т.В. состоится в субботу, 13 августа 2022 года.

Место и время уточняется.