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Общество11 августа 2022 12:48

Автопробег открыл движение по новому мосту в Череповце

Архангельский мост замкнул новое транспортное кольцо
Иван Чухнин
Фото: страница Олега Кувшинникова ВКонтакте.

Фото: страница Олега Кувшинникова ВКонтакте.

В Череповце открытие регулярного движения по Архангельскому мосту началось 11 августа. Более 60 машин проехали по новому транспортному кольцу праздничной колонной. Участвовали в флешмобе машины в цветах российского триколора - белые, синие и красные.

Колонна для автопробега была сформирована на Южном шоссе, затем автомобили проследовали по 15-километровому кольцу.

В автопробеге приняли участие Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, спикер ЗСО Андрей Луценко, депутат Госдумы Алексей Канаев, мэр Череповца Вадим Германов. Старт движению общественного и личного транспорта по новому мосту дал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.