Водитель автомобиля слил 80 литров солярки с чужого автомобиля

Рачительный череповчанин заправлял свое авто из чужого грузовика. Однако счет ему все-таки был предъявлен.

На парковке у череповчанина из бака грузовика кто-то слил солярку. Водитель отправился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили воришку. Как рассказал обкраденный, его грузовик МАН длительное время стоял на парковке рядом с автодорогой. В итоге из бака пропало около 80 литров солярки на сумму свыше 4000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Он уже сознался в содеянном. Он рассказал, что на парковке заметил бесхозный грузовик и решил сэкономить. В течение недели он несколько раз сливал дизельное топливо в канистру и заправлял свой автомобиль.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришке грозит до двух лет колонии.