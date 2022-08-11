В Вологде раскрыли преступление, совершенное 20 лет назад

В Вологде раскрыли преступление - убийство женщины, совершённое 20 лет назад. ЧП случилось в 2002 году: на балконе квартиры был обнаружен труп. Кто убил женщину тогда так и не нашли. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городе Вологде недавно вновь вернулись к уголовному делу. Изъятые на месте преступления вещдоки повторно направили на исследование в ЭКЦ УМВД России по Вологодской области.

"В результате совпадения оставленных следов с генотипом конкретных лиц были получены доказательства, позволившие установить личности людей, посещавших погибшую и ранее неизвестных следствию", — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Изучение биологических следов показало, что биологические следы принадлежат мужчине. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Оперативники задержали его по месту жительства.

43-летний мужчина уже признал свою причастность к преступлению. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование дела продолжается.