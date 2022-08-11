В Вологодской области в смертельную аварию попал Матиз

Фото: УМВД Вологодской области.

В Вологодской области произошло ДТП: перевернулся Матиз, погиб мужчина, трое госпитализированы, в том числе подросток. ДТП унесло жизнь на новеньком асфальте - трассу недавно отремонтировали.

ДТП случилось 11 августа, около 09:30 на 54 километре автодороги Сокол – Харовск – Вожега в Харовском районе. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, за рулем иномарки находился 72-летний водитель. «Дэу Матиз» потеряла управление, машина опрокинулась. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Травмы получили женщина 1952 года рождения, 34-летняя мужчина и мальчик 2009 года рождения. Все они госпитализированы в Харовскую ЦРБ. Обстоятельства аварии устанавливаются.