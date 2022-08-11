Мужчина разобрал в Вологде брусчатку на полмиллиона рублей, за которую не заплатили

В Вологде мужчина демонтировал брусчатку на АЗС. Сотрудники заправки позвонили и вызвали Росгвардию. Правоохранители выехали в Заречную часть и задержали жителя Вологодского района, который успел разобрать уложенную брусчатку.

Мужчина 1973 года рождения пояснил, что занимается строительством. Некоторое время назад он уложил эту плитку, но работодатель так и не расплатились с ним. Поэтому гражданин решил ее демонтировать. Ущерб уже оценен в полмиллиона.

В социальных сетях люди негодуют в адрес недобросовестного работодателя. А выяснять - кто прав и кто виноват, будут в полиции.