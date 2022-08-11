В Череповце торжественно открыли реконструированный участок Шекснинского проспекта от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Строительство шло два года. Работу подрядной организации оценили первые лица города, области и страны. Это более километра проезжей части - непроезжий пустырь с кустами превратился в проспект, который ведет к новому Архангельскому мосту. Вскоре здесь возведут жилые кварталы и социальные объекты.

Напомним, это лишь первый этап реконструкции Шекснинского проспекта. Строителями построена трехполосная проезжая часть, выполнено переустройство водопроводов, канализации, строительство ливневой канализации, устройство тепловых камер, освещение.

Уже начат второй этап: будет построен местный проезд с совмещенными тротуарами и велодорожкой и проложена такая же трехполосная проезжая часть с местным проездом.

Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, завершить реконструкцию Шекснинского проспекта с расширением его до шести полос планируется в конце следующего года. По его словам, первый этап реконструкции Шекснинского проспекта - это областные деньги, почти 1 млрд рублей. Второй этап - инфраструктурный бюджетный кредит по решению президента России, это 1,8 млрд рублей под 3% годовых.