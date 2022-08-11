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Общество11 августа 2022 7:25

Пропавший пенсионер на костылях найден в реке Шола

Это в пяти километрах от его дома
Иван Чухнин
Его искали родные, знакомые и незнакомые люди..

Его искали родные, знакомые и незнакомые люди..

В Белозерском районе найден мужчина на костылях,который отправился на прогулку и исчез. Его тело нашли в реке Шола, сообщили в региональном МЧС. Напомним, 76-летний пенсионер пропал из поселка Ивановский 8 августа. Мужчина передвигался на костылях, не всегда внятно говорил и мог не помнить свой адрес.

10 августа его тело найдено в 5 километрах от его места жительства - поселка Ивановский. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов. Точную причину гибели определит судебно-медицинская экспертиза.

В поисках пенсионера участвовали сотрудники ГИМС, полицейские, а также местные жители.