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Происшествия11 августа 2022 7:17

Пожарные спасли двух детей из горящей квартиры в Вологде

Горела кухня на третьем этаже
Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

Двоих детей спасли пожарные из горящей квартиры.ЧП случилось в Вологде, в девятиэтажном доме на улице Карла Маркса, 99 заметили дым. Звонок поступил в спасательную службу 10 августа, в 15.11. Дым шел из двухкомнатной квартире на третьем этаже. Огонь бушевал в кухне - 15 квадратных метров повреждено, уничтожена внутренняя отделка стен и потолка, испорчены остекление и кухонный гарнитур. Эвакуировать детей, отрезанных от выхода пришлось с помощью специальных устройств.

Как сообщает МЧС, восемь человек эвакуировались самостоятельно. На место выехали 20 огнеборцев и восемь единиц техники. По предварительной информации, возгорание возникло из-за недостатка изготовления и конструкции электрооборудования.