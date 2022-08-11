В Вологде судили юношу за фашистскую свастику

В Вологде юношу оштрафовали на 1000 рублей за размещения в соцсетях символов нацизма. С 2020 года на странице в социальной сети „ВКонтакте“ 22-летнего молодого человека появились несколько материалов экстремистского характера. В них были небезобидные картинки - изображения нацистских символов в том числе свастика и эмблемы и знамена третьего рейха.

Действия вологжанина попали под административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ: пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Как сообщили в прокуратуре города Вологды, вологодский городской суд привлек молодого человека к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначен штраф - 1000 рублей.