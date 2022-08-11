Министр транспорта Виктор Савельев наградил Олега Кувшинникова медалью

Губернатора Олега Кувшинникова наградили за построенный мост. 10 августа, во время концерта, посвященного открытию Архангельского моста в Череповце, наградили тех, благодаря кому появился мост через Шексну.

Так, Губернатор области Олег Кувшинников наградил помощника Президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, Министра транспорта РФ Виталия Савельева и экс-главу данного ведомства, а сейчас руководителя «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгения Дитриха медалью «За заслуги перед Вологодской областью».

Глава региона получил из рук Виталия Савельева медаль Министерства транспорта РФ «За строительство транспортных объектов».

«Этого моста не было бы без огромной энергии и колоссальных усилий одного человека. И это - ваш Губернатор, Олег Александрович Кувшинников», - обратился к гостям праздника Виталий Савельев.