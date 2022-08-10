Под Череповцом дальнобойщик на грузовике насмерть задавил пешехода

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Информация поступила от пресс-службы УМВД по Вологодской области.

В среду, 10 августа, на 122 километре трассы А-114 в два часа дня тягач «Фредлайнер» с прицепом наехал на пешехода. За рулем находился 58-летний водитель из Чагодощенского района. 33-летний пострадавший житель Череповца скончался на месте от удара машины. На дороге остались лежать сломанные очки и черная кепка...

На данный момент специалисты уточняют обстоятельства трагедии.