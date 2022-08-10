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Общество10 августа 2022 18:52

В Череповце на открытии Архангельского моста улицы заполонили толпы празднующих

Около сотни тысяч гуляющих собрались на праздник
Евдокия САХАРОВА
Фото cher-poisk.ru

Фото cher-poisk.ru

В Череповце бурно отмечают открытие нового Архангельского моста. Тысячные толпы людей вылились на улицы города. По первым прикидкам на улице Архангельской собралось уже около 100 тысяч человек. В Заягорбском районе автолюбители массово встали в заторе.

Музыкальная группа "Чайф" уже отработала свои номера, а на прощанье Владимиру Шахрину даже вручили вологодский иван-чай. Лидер группы восхитился великолепием Архангельского моста и отметил, что это замечательный пример современной архитектуры. Выступил российский исполнитель "Niletto", а также зажигательной музыкой толпу развлекла "Дискотека Авария".

После 21:40 запланировано шоу дронов, в десять вечера торжественно включат архитектурную подсветку моста, а потом - фейерверк.