В Череповце на открытии Архангельского моста улицы заполонили толпы празднующих

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В Череповце бурно отмечают открытие нового Архангельского моста. Тысячные толпы людей вылились на улицы города. По первым прикидкам на улице Архангельской собралось уже около 100 тысяч человек. В Заягорбском районе автолюбители массово встали в заторе.

Музыкальная группа "Чайф" уже отработала свои номера, а на прощанье Владимиру Шахрину даже вручили вологодский иван-чай. Лидер группы восхитился великолепием Архангельского моста и отметил, что это замечательный пример современной архитектуры. Выступил российский исполнитель "Niletto", а также зажигательной музыкой толпу развлекла "Дискотека Авария".

После 21:40 запланировано шоу дронов, в десять вечера торжественно включат архитектурную подсветку моста, а потом - фейерверк.