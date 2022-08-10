В Шексне мусоровоз одним неловким движением отключил от горячей воды 5 домов

Фото газеты "Звезда"

В Шексне из-за ошибки водителя мусоровоз оставил без горячей воды жителей пяти домов улице Фабричной, а также Нифантоновскую школу. Об инциденте сообщила местная газета «Звезда».

Как выяснилось, мусоровоз задел компенсатор теплоцентрали над дорогой. Труба выпала из опоры и рухнула на машину. Трубу специалисты планируют заварить и водрузить обратно. Когда это произойдет, пока неизвестно. На месте аварии работает техника.

«Чистый след» должен перевозчику «Эковтор» 30 млн рублей, поэтому компания расторгла контракт. Теперь в поселок ездят мусоровозы других районов.