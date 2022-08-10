Вологжан от художников-любителей до профи приглашают поучаствовать в Российском народном фестивале

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде в конце октября 2022 года планируется проведение Российского народного фестиваля "Примитивизм и Наивное искусство". Выставка пройдет на громадных площадях прекрасной Арт Галереи - студии "Наш ХХl век". К участию приглашаются все без ограничения по возрасту. Об этом сообщил Сергей Орлин, директор галереи, в соцсетях. Фестиваль планируют повторять ежегодно.

В декабре в галерее запланировано еще одно мероприятие - фестиваль по абстрактному искусству, супрематизму и другим направлениям модернизма, посвящённый Василию Васильевичу Кандинскому. Творец в свое время был командирован в Вологодскую губернию юристом с целью изучения традиций и нравов местного населения. Именно там и произошли открытия, касающиеся его предназначения, как художника. Ограничений по возрасту к участникам нет. Положения о фестивалях будут опубликованы ближе к срокам проведения фестивалей.