В Вологде все школы и детсады готовы к новому учебному году

Фото: администрация города Вологды

В Вологде специальная комиссия провела приемку всех детских учреждений: школ, допорбразования, спорта, культуры, детские сады. Эксперты рассмотрели 136 организаций, всего 185 зданий. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

В большей части организаций сделаны плановые косметические ремонты. Нуждающимся заведениям провели модернизацию коммунальных систем и иного оборудования. В некоторых школах заменили пищеблоки. На эти цели потрачено 180 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Проверки начались с июня, незначительные недочеты быстро устранялись. Вологжане могут начать учебный год в обновленных зданиях.