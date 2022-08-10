В Вологде дали дорогу 4 инвестиционным проектам

Фото: администрация города Вологды

10 августа в Вологде мэр города провел инвестиционный совет, на котором местные бизнесмены представили 4 проекта: планы по расширению производств в сферах дерево- и металлообработки, по расширению волейбольного центра и строительству футбольного манежа. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

«В настоящее время в Вологде реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 14 млрд рублей. Это значит, что даже в непростых экономических условиях предприятия готовы развиваться, расширять производство и ассортимент прродукции. Для города это важно, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, дополнительной налогооблагаемой базы, в целом о стабильности в экономике. Представленные сегодня проекты направлены на развитие производственной и социальной сферы города, причем один из проектов направлен на импортозамещение. И, конечно, мы готовы всячески помогать бизнесу на этом пути. Сейчас важно определить этапы реализации инвестиционных проектов и предоставить необходимые меры поддержки, которые позволят эффективно реализовать их в сжатые сроки», — отметил Сергей Воропанов.

Инвесторы попросили предоставить им землю без проведения торгов. Их проекты признаны приоритетными для города. Для проекта, направленного на производство импортозамещающей продукции, земельный участок дадут по упрощенной схеме. Три других проекта рассмотрят на инвестиционном совете при губернаторе.