Коронавирус медленными шагами захватывает Вологодчину

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В Вологодской области медленно ухудшается ситуация с COVID-10. Федеральный портал Стопкоронавирус.РФ отметил 74 новых зараженных за сутки по состоянию на 10 августа. Это на 5 больше, чем в предыдущий день. Госпитализировано 25 человек. К счастью, последняя смерть от коронавируса была зафиксирована 2 августа. За минувшие сутки с больничного вышли 49 вологжан.

Вологжан приглашают на вакцинацию, а также напоминают о важности мер профилактики COVID-19. Всплеск заболеваемости ожидают в сентябре, когда дети пойдут в детсады и школы, взрослые вернутся из отпусков, а погода станет промозглой.