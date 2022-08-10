Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 12:33

В Череповце вор-домушник заработал с кражи 300 рублей и 6 лет колонии

Он забрался в квартиру по газовой трубе
Евдокия САХАРОВА

В Череповце правоохранители раскрыли кражу из квартиры. В полицию обратилась 26-летняя череповчанка. В ее квартире кто-то похозяйничал: пропал пылесос, роутер, чайник и решетки-гриль. Некоторые вещи изменили свое расположение. У входной двери зачем-то стояли стиральная машина и газовая плита. Ущерба насчитали на 18 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Череповцу.

Правоохранителям удалось задержать 25-летнего подозреваемого. Мужчина признался на допросе в преступлении. Он рассказал, что на второй этаж вскарабкался по газовой трубе, потом выбил окно. Пропавшие вещи он просто выкинул из окна, разбив чайник и роутер. Решетки-гриль он выкинул по дороге, а пылесос сбыл за 300 рублей. Крупную технику вынести сил не хватило. Теперь юноше светит до 6 лет лишения.