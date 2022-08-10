В Череповце подросток-драгдилер скрывался от правосудия 4 года

В городе металлургов завершено расследование уголовного дела в отношении юного драгдилера. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодой человек обвиняется в преступлениях ч.3 ст.30-п.«г» ч.4 ст.228.1 (2 эпизода) и ч.3 ст.30-ч.5 ст.228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт и пересылку наркотических средств). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В Череповце летом 2017 17-летний парень решил продавать наркотики. Он закупил через интернет запрещенные вещества, расфасовал их и начал делать закладки на территории города. Однако, его быстро задержали сотрудники полиции. Несовершеннолетний нарушил подписку о невыезде и подался в бега. Только через 4 года, в 2021 году череповчанина удалось схватить в Санкт-Петербурге за аналогичные преступления.