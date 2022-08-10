Директор энергетической компании Вологодчины пойдет под суд за взятки

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде 36-летний замруководителя АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» обвиняется в получении взятки. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы отправляются в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.

Следствие считает, что мужчина с 2019 года по январь 2021 года получал взятки от подрядчика. Фирма в свою очередь получала покровительство на заказы. Всего обвиняемый успел подзаработать таким образом 2,9 млн рублей. Правонарушения заметили сотрудники ФСБ. Когда все вскрылось, мужчину прогнали из акционерного общества. Напомним, контрольный пакет акций «Вологодской Областной Энергетической Компании» принадлежит государству.

На имущество подозреваемого наложили арест на более чем 3 млн рублей. Вину мужчина не признал.