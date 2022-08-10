В Вологде девочка ушла из дома после того, как повредила машину отца

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице школьница решилась на отчаянный шаг, только чтобы избежать конфликта в семье. 13-летняя девочка оставила дома записку, что возвращаться туда больше не планирует. Причиной побега стало то, что она случайно поцарапала машину отца. На звонки родственников потеряшка не отвечала. Историю рассказала пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На помощь родителям пришел полицейский-кинолог Михаил Чуйков со служебной собакой по кличке Айна. Сообразительная Айна взяла след и привела правоохранителей в соседний двор.

Подросток рассказала полицейским, что опасалась ругани из-за машины. С ребенком побеседовали и передали родителям.