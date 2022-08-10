Заведующая ФАПом пойдет под суд за поддельные справки о вакцинации и больничные

В Череповце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины. Она обвиняется в получении взяток и в служебном подлоге. Как оказалось, женщина - медик.

В ноябре-декабре 2021 года она как заведующая фельдшерско-акушерским пунктом за вознаграждение выдала гражданам подложные справки о курсе вакцинации от коронавируса. . При этом, она вносила ложные сведения об этом в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, руководитель медучреждения без выполнения необходимых служебных обязанностей, в том числе по ведению документации, и без фактического установления состояния здоровья пациентов выдала 9 незаконных больничных. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУСК.