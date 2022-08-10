16-летний сокольчанин умер после занятий на турнике

Врачи не смогли спасти мальчика.

В Соколе погиб школьник.Перед смертью он занимался на турнике. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти. Трагедия случилась на минувших выходных.

Об этом сообщил глава Сокольского района Юрий Васин ВКонтакте: «Перестало биться сердце 16-летнего сокольчанина Сергея Волкова. Это произошло в микрорайоне Шатенево. Сергей в компании друзей занимался на турниках, затем ребята решили прогуляться. Внезапно Сергею стало плохо, он потерял сознание. Друзья вызвали «скорую», но приехавшие врачи уже ничем не смогли помочь юноше».