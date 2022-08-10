Открытие Архангельского моста можно посмотреть по телевизору и в интернете

Семь часов будет идти прямая трансляция (16+) с открытия Архангельского моста. В среду, 10 августа, в Череповце состоится запуск Архангельского моста. Губернатор называл это делом жизни. Ожидается, что на праздник придут десятки тысяч зрителей, ради концерта часть улицы станет пешеходной, сообщает телеграм-портал «35MEDIA».

Так как 10 августа - рабочий день, телеканалы «Русский Север» и «Канал 12» будут вести телемарафоны (16+), трансляция пройдет на телеэкранах и в интернете.

Телевизионщики будут работать более 7 часов, они обещают, что мероприятия будут снимать множеством камер с разных ракурсов.