Под Череповцом ликвидировали торфяной пожар

В Череповецком районе горел торфяник. Причина возгорания - - непотушенный костер. ЧП случилось 8 августа в районе седьмого причала. Площадь пожара - 50 квадратных метров. Торфяниковый пожар - один из самых коварных. Огонь может уйти вглубь и вспыхнуть вновь, из-за него появляются опасные для людей провалы.

"Кто-то оставил непотушенный костер. Сообщил очевидец. Пожар торфяниковый, но ликвидировали быстро", — говорит директор череповецкого лесхоза Роман Вернодубенко.

Он сообщил, что в западной части региона установлен третий класс пожарной опасности. Но впереди сухая и ветреная погода, так что, возможно, через неделю будет четвертый класс.

"Следим за ситуацией с помощью авиалесоохраны, патрулируем территорию, держим наготове группу быстрого реагирования», - говорит Вернодубенко.

Особая опасность этого торфяного пожара в том, что он находится возле садово-дачных товариществ. А это создает угрозу для людей.