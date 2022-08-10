Автоледи без прав и на Порше отправилась на обязательные работы в Череповце

35-летняя нарушительница-повторница на Порше отправилась на обязательные работы. Мировой суд рассмотрел протокол о привлечении 35-летней череповчанки по ст.12.7 ч. 4 КоАП РФ.

2 августа женщину на Порше остановили на улице Раахе. Выяснилось, что она без прав - весной ее их лишили. В суде она пояснила, что ездит за рулем из-за необходимости возить детей. А штраф за отказ от медосвидетельствования на опьянение в размере 30 000 руб, назначенный 14 марта 2022 года по 12.26 ч. 1 КоАП РФ, она не оплатила из-за материальных проблем. В мае 2022 года, кроме штрафа. ей назначили 150 часов обязательных работ.

А с 14 июля статья 12.7 КоАП РФ дополнена частью 4, по которой повторное совершение административного правонарушения (управление машиной водителем, лишенным права управления им, если это не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф от 50000 до 100000 рублей либо от 150 до 200 часов обязательных работ). И действия женщины попали именно под эту часть.

Суд учел характер правонарушения, личность виновной и ее материальное положение, нарушения по линии ГИБДД, наличие смягчающих обстоятельств - признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей. В итоге женщина отправилась на 180 часов обязательных работ.