Дебошира из череповецкого кафе увезли бойцы Росгвардии

38-летнего дебошира из кафе вывели бойцы Росгвардии и увезли с собой. Происшествие случилось 9 августа около полуночи в Череповце. В заведении на Советском проспекте 38-летний мужчина много выпил и перестал контролировать свои действия. Он вел себя вызывающе, приставал к незнакомым ему посетителям, портил им отдых. Тогда сотрудники заведения под градом нецензурных выражений клиента вызывали наряд Росгвардии.

Череповчанин был задержан, сопротивление и кураж его были сломаны, он был срочно доставлен в полицию для того, чтобы мог прийти себя и ответить на вопросы правоохранителей, сообщает пресс-служба Росгвардии.