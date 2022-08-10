Росавтодор обновит 114 километров трассы Тотьма - Великий Устюг

В Вологодской области федеральную трассу А-123 приведут в порядок. О долгожданном ремонте сообщили в Росавтодоре. Работы уже ведутся на участке дороги от Тотьмы до Великого Устюга. Сейчас рабочие расчищают полосы отвода и обновляют водопропускные трубы. «Приступили к расчистке полосы отвода, а также обновлению водопропускных труб. Устроим новую дорожную одежду, выполним подсыпку обочин и укрепим насыпь земляного полотна. Через год водители поедут по отремонтированной дороге. Установим новые дорожные знаки, барьерку, обустроим автобусные остановки и автопавильоны, а ещё нанесём термопластиковую разметку», - сообщает пресс-служба Росавтодора.

К осени 2023 года будет отремонтировано 114 километров дороги - добраться к деду Морозу в этот сезон будет легче.

Напомним, трасса А-123 имеет протяженность 598 километров. Она начинается в Вологодской области, проходит через Архангельскую и заканчивается в Республике Коми.

Несколько лет назал областные власти передали вологодский участок дорогу в федеральную собственность с надеждой о скором его ремонте на федеральные средства.