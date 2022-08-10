Шестеро человек пострадало при столкновении трех машин в Вологодском районе

Фото: УМВД Вологодской области.

Стали известны подробности массовой аварии под Вологдой. На 13-м километре федеральной трассы, у деревни Марфино, в Вологодском районе, пострадало 6 человек.

Как сообщает ГИБДД Вологодского района, столкновение произошло 8 августа, в 14:30, на 13-м километре федеральной трассы "Вологда-Медвежьегорск".

По предварительной информации, "Рено Меган" не уступил дорогу "Ладе Приоре". За рулем иномарки находился пенсионер, мужчина 68 лет. А "Приорой" управлял 19-летний юноша. "Приора" от удара отлетела сначала "Газель", а затем и в кювет.

Все, кто был в Приоре, получили травмы. Это водитель и вся молодежная компания: 21-летняя девушка, 19-летний, 22-летний и 24-летний молодые люди. Травму получили и пенсионер - водитель "Мегана". Все шестеро были срочно госпитализированы в Вологду.

На месте работали бригады скорой помощи и полицейские, обстоятельства ДТП уточняются.