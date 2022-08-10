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Общество10 августа 2022 4:13

Ветеринары спасли щенка, проглотившего рыболовный крючок

Оказалось, это не такой уж и редкий случай
Иван Чухнин
Фото: Управление ветеринарии Вологодской области.

Фото: Управление ветеринарии Вологодской области.

Щенок с крючком во рту попал на стол ветеринару в Череповце. Как сообщает областное управление ветеринарии, крючок зацепился за губу и, к счастью, не попал в кишечник.

В итоге песик отделался стрессом: ему оказали ветеринарную помощь, извлекли крючок и обработали рану. Оказывается, это не такой уж редкий случай: летом жители довольно часто приносят собак и кошек на прием к ветеринару с рыболовными снастями. зацепившимися за животных.

"Многие хозяева предпочитают разделять свой досуг и свои увлечения с любимыми питомцами. Но не все животные подходят для такого отдыха. Любимый напарник может попасться на крючок, и дело тут не только в неаккуратности хозяина, но и в самом животном, которое в момент закидывания удочки может оказаться рядом", - предупреждают ветеринары.