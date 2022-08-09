В Вологодской области разыскивают мужчину с костылями

Мужчина вышел из дома и не вернулся.

76-летний Валентин Конюшин ушёл из дома и исчез. ЧП случилось в посёлке Ивановский, это Шольское сельское поселение Белозерского района.

Пенсионер покинул дом в 14 часов на костылях. Был одет в чёрную куртку и тёмные брюки. При общении может затрудненно говорить и не вспомнить домашний адрес. По предположению родственников, пропавший мог уйти в сторону леса.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валентина Конюшина, просят связаться с координаторами поисков (89602951675, 89815016570) или позвонить в полицию.

Его родственница пишет: "Пожалуйста, присмотритесь, особенно рыбаки и грибники. Может Вы куда-то его подвозили. Деда нет дома почти сутки !" Она просит максимальное распространение информации и сообщает. что полиция уже работает.