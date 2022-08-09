Путин посетит открытие Архангельского моста в Череповце онлайн

Глава государства планирует присоединиться к празднику 10 августа - дню открытия нового Архангельского моста онлайн. Информация о запланированной видеосвязи Президента размещена на сайте Кремля.

Мост через Шексну откроют праздничные мероприятия с 15:30. Планируется шоу дронов, выступление артистов, в том числе таких звезд как «Чайф», «Дискотека Авария», певца Niletto. Ведущим концерта назначен Дмитрий Харатьян.

В десять часов вечера ожидается шоу дронов, праздничный фейерверк и включение подсветки моста. Зрители смогут насладиться зрелищем со стороны улицы Архангельской.

Фото с сайта Кремля.