"Бабушка на час" поможет вологжанам оставить детей под присмотром

В Вологодской области «Серебряные волонтеры» помогут родителям оставить детей под присмотром и заняться делами. Активисты помогают многодетным семьям и одиноким родителям. Узнать подробнее о «Бабушке на час» можно в комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства.

Начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов пояснил: «Многие молодые семьи нуждаются в помощи и поддержке, родителям бывает не с кем оставить ребенка даже на короткое время, поэтому услуги наших „серебряных волонтеров“ пользуются популярностью у родителей. Отмечу, что такой опыт важен и для самих волонтеров, которые отдают детям свои любовь и заботу и получают возможность реализовать свой потенциал».

Бабушки обучаются педагогике, интересуются новинками ухода за детьми из Интернета и делятся друг с другом опытом воспитания детей и внуков.