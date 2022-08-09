В Вологде ищут очевидцев ДТП с байкером, погибшим из-за действий автолюбителя

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Очевидцев, которые видели смертельную аварию 5 августа на перекрестке улицы Ананьинской и трассы М8 в Вологде просят отозваться. В ДТП из-за нарушения автолюбителем ПДД погиб байкер. Сотрудники областной больницы случайно оказались на месте происшествия и пыталась сохранить жизнь 37-летнего мужчины до приезда скорой, но безуспешно. Тяжкие травмы оказались несовместимы с жизнью. Член клуба "Северный орден МС" погиб.

На 60-летнего водителя Лада Веста возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Если вы являетесь очевидцем трагедии или у вас есть запись с видеорегистратора, которая зафиксировала движение мотоциклиста до момента ДТП или столкновение, просьба позвонить по телефону: 76-52-68 (следователь), 76-52-14 (дежурная часть).

Главврач Дмитрий Ваньков областной больницы сообщил в ВКонтакте: "Сегодня утром по пути на работу сотрудники нашей больницы Алексей Коричев, Ирина Руднева, Ольга Клевакичева, Татьяна Коричева оказались свидетелями страшного ДТП. Молодой мужчина на мотоцикле столкнулся с автомобилем. Коллеги не смогли остаться в стороне и начали оказывать реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Очевидцы описывают их действия как четкие, быстрые и профессиональные...

Спасибо коллегам за высокие моральные качества, приверженность профессии несмотря на все трудности и подводные камни! Уважаемые вологжане, берегите себя и будьте взаимовежливы на дорогах!"