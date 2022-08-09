В Череповце юноша до смерти забил знакомого в пьяной драке

Кадры с камеры видеонаблюдения Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В городе металлургов произошло жестокое убийство. В апреле 23-летний мужчина выпивал со своим 28-летним знакомым. Подробности преступления сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области. Во время пьяных посиделок возникла ссора. Младший начал избиение собутыльника, преследуя его из квартиры до улицы. Там у подъезда он жестоко побил оппонента и оставил его лежащим на земле. Очевидцы побоища помогли раненому добраться до своей квартиры. Там он и скончался от полученных травм.

Юноша оказался ранее судимым. На него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Череповчанину грозит суд и лишение свободы до 15 лет.